VIDEO - Impôt sur le revenu : qui seront les gagnants des annonces de Macron ?

"Mais je proposerai également au Premier ministre que tous ceux qui appartiennent à la deuxième tranche, à 30%, puissent également être concernés par cette baisse d’impôts. Au total, ma proposition sera qu’environ 15 millions de foyers fiscaux français puissent être touchés, concernés par cette baisse d’impôts sur le revenu et que donc 15 millions de foyers puissent se dire quand nous travaillons ça rapporte davantage parce que notre impôt sur le revenu baisse."





Dans le même temps, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin était interrogé sur RTL. "On va proposer au président de la République et au Parlement le fait de baisser de 5 milliards d’euros dès le mois de janvier prochain de baisse d’impôts pour les Français" a-t-il déclaré. "Un Français de classe moyenne va avoir à la fois la suppression de sa taxe d’habitation, 600 à 700 euros en moyenne de gain de pouvoir d’achat, et par ailleurs 10% de baisse d’impôts sur le revenu. Donc je pense que c’est un effort très massif de baisse de fiscalité, et je pense que c’était nécessaire."





Selon plusieurs médias, la baisse d'impôts pourrait être de l'ordre de 300 euros annuels pour les foyers concernés. Mais Bercy a refusé de confirmer ce chiffre, évoquant "des arbitrages en cours". Actuellement, 43% des Français payent l'impôt sur le revenu, soit 16,8 millions de foyers fiscaux. Selon l'exécutif, cette proportion devrait rester stable, la réforme ne prévoyant pas de nouvelles exonérations.