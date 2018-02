VIDÉO - Abandon du changement d'heure : pour Karima Delli (EELV), c'est un enjeu de santé publique

Les études citées par le rapport parlementaire mentionnent notamment des risques plus élevés de pathologies cardio-vasculaires, d'infarctus et plus généralement d'insomnie ou de stress après un changement d'heure. En outre, explique l'eurodéputée, "cela provoque une hausse de 40% des accidents de la route" dans les jours qui suivent le changement.





Le système heure d'été-heure d'hiver était notamment justifié à l'origine par la nécessité de réduire la consommation d'énergie. Mais pour Karima Delli, cette économie, "de l'ordre de 0,34%, ce n'est rien. A l'heure des outils basse consommation, ce n'est plus là que l'on va réaliser des économies d'énergies".