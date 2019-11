Infox : la France consacrera-t-elle un budget au-delà du milliard d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes ?

L'argent et les moyens sont au cœur du combat contre les violences faites aux femmes. L'Espagne aurait consacré un milliard d'euros à la prévention. En comparaison avec ce pays, le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré cette semaine que la France va même au-delà de cette somme en 2020, soit le double par rapport à cette année. Les précisions de notre journaliste, Axel Monnier.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.