Insécurité : tout le monde se renvoie la balle

Après l'opération de police menée contre des dealers dans un quartier de la capitale des Alpes, le ton monte entre le maire de Grenoble et le ministre de l'Intérieur. On s'aperçoit en effet que les deux s'accusent mutuellement de leur manquement. Eric Piolle affirme que sa municipalité fait le nécessaire sur le plan social. Gérald Darmanin, quant à lui, l'accuse de négliger la sécurité malgré les renforts envoyés. D'après notre éditorialiste, "l'Etat comme les élus locaux redoutent les émeutes, et ont tendance à attendre pour intervenir".



