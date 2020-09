Insécurité, virus: Marine Le Pen charge l'exécutif

Dimanche soir, Marine Le Pen était l'invitée de l'émission "En Toute Franchise" sur LCI. Elle est notamment revenue sur l'insécurité, son sujet de prédilection, en taclant Gérald Darmanin. Depuis plusieurs semaines, la présidente du RN est ravie que le gouvernement se soit emparé du terme "ensauvagement". Elle parle ainsi d'une "victoire idéologique". Marine Le Pen s'en prend également à Eric Dupond-Moretti. Pour elle, le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur, "ce n'est que de la com'", donc incapables de régler cette crise insécuritaire. Enfin, elle dénonce la gestion de la crise de la Covid-19 par le chef de l'Etat et le Premier ministre. Cette double offensive sécuritaire et sanitaire sera-t-elle payante dans les urnes ?



Ce lundi 14 septembre 2020, Julien Arnaud, dans sa chronique "Les coulisses de la politique", parle de l'interview de Marine Le Pen de dimanche soir sur LCI. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 14/09/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.