VIDÉO - Grand débat : Emmanuel Macron chahuté par une femme qui a tenté de lui faire porter un "collier Gilet jaune"

Celle qui indique travailler dans un institut de sondage et être Gilet jaune depuis la première heure essaie tant bien que mal de lui mettre autour du cou. "Je vais vous le prendre, mais je ne le mettrez pas", répond Emmanuel Macron. "Nous sommes toutes des femmes ici et je pense que vous devez faire plaisir aux dames", tente la Gilet jaune. "S'il vous plait, vous ne pouvez pas refuser". Et de lui demander de lui "faire confiance".





Nathalie, laisse son écharpe à Marlène Schiappa et lui lance au passage : "je ne vous porte pas dans mon coeur non plus, parce que vous avez des phrases des fois qui me déplaisent." La scène commence à durer en longueur, mais ni Nathalie, ni Emmanuel Macron ne semble vouloir céder dans ce "bras de fer". "On s'était mis comme règle l'écoute et le respect", tente une animatrice.





Malgré son insistance et son bagout, Nathalie échoue. "Je suis le président de tous les Français", se justifie Emmanuel Macron, expliquant un peu plus tard que porter ce badge ou un Gilet jaune serait de la "démagogie".