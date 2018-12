VIDÉO - Interpellations massives : la nouvelle stratégie anti-émeute

Pour la famille Gérard, venue tout droit de Moselle manifester à Paris samedi 8 décembre avec les gilets jaunes, le passage dans la capitale aura gardé un goût amer. Aux alentours de 8 heures du matin, Bruno et Christelle Gérard sont arrêtés et placés en garde à vue jusqu'à 22h30. Motif : ils ont amené des masques à gaz et des casques, figurant sur la liste des objets "interdits" par la préfecture de police durant la manifestation. Choqués, ils dénoncent un traitement "honteux" et trouvent scandaleux le fait d'arrêter des individus "sans preuves", selon eux.