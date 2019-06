Pour Brigitte Macron, le temps "rendra hommage" au chef de l'Etat

Ce jeudi, Brigitte Macron a accordé une interview à RTL, dans laquelle elle revient sur son rôle de Première dame, les deux années passées à l'Elysée et les choix effectués par son mari depuis le début de son mandat. Elle évoque ainsi le travail effectué par son mari, Emmanuel Macron : "Je serais malheureuse si je le voyais baisser les bras, mais pas un instant je ne l'ai vu dans une situation difficile. Il travaille, il travaille sans arrêt. Il se pose des questions, il y répond et trouve des solutions."





"Il fait aussi des erreurs comme tout le monde. Il n’est qu’un homme, on ne trouve pas toujours des solutions immédiates, mais je pense que le temps lui rendra hommage. (...) J’ai profondément confiance en lui. On est là, l'un pour l'autre sans arrêt, 24 sur 24. Nous sommes totalement fusionnels. On a des choses à se dire, parfois pas aimables. On est un couple assez musclé. On se dit les choses. On se recadre quand les portes sont fermées", précise-t-elle concernant l'aspect plus personnel de leur relation.