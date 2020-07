Interview d'Emmanuel Macron : quels changements prépare-t-il ?

Lors de sa dernière allocution, Emmanuel Macron avait promis de s'adresser à nouveau aux Français. Deux semaines plus tard, son choix s'est arrêté sur la presse quotidienne régionale. Un choix loin d'être anodin pour faire passer ses messages. Alors, à 22 mois de la prochaine élection présidentielle, Emmanuel Macron va-t-il changer de cap sur l'environnement et la fiscalité ? Va-t-il continuer sa route avec Édouard Philippe ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.