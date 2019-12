Eric Coquerel : "Il faut une retraite à 60 ans et une pension qui ne soit pas en-dessous du Smic"

Et de dérouler son argumentaire sur le sujet. En premier lieu, au-delà du rejet du principe même du calcul par points, il explique son opposition pour des considérations budgétaires : "On nous explique qu'il s'agit de remettre le système à l'équilibre, mais le plafonnement de la cotisation des cadres à 2,8% pour les revenus avec une partie supérieure à 10.000 euros par mois. Ça va coûter 72 milliards d'euros entre 2025 et 2040", a-t-il assuré, reprenant un communiqué de l'UGICT-CGT, la branche cadre du syndicat dirigé par Philippe Martinez, qui s'appuie sur une étude pas encore rendue publique de l'Agirc-Arrco, l'organisme qui s'occupe de gérer les caisses de retraite complémentaire.

Sur un autre aspect de la réforme qui lui est rappelé, celui selon lequel le calcul par points permettrait de prendre en compte, par exemple, les congés maternité, et serait, in fine, plus favorable aux femmes, le scepticisme prévaut également : "Il est moins juste. Le principe de réversion des retraites va être rallongé, déjà. Comme il concerne principalement les femmes devenues veuves, il y aura une perte financière", regrette-t-il. Le gouvernement assure que le dispositif sera amélioré, puisqu'il assurera "au conjoint survivant 70% des ressources du couple". Mais outre qu'il est réservé aux couples mariés, Eric Coquerel pointe le fait que la limite d'âge unique pour la toucher, instaurée à 62 ans, privera les veuves prématurées de nombre de ressources.

Mais l'argument même de la prise en compte des points pendant les congés maternité est retoqué par l'élu sénéquo-dyonisien. "De manière inique, ça va défavoriser les femmes. On va désormais pouvoir décider sur quel revenu on met les points liés à ce congé, l'homme ou la femme. Et du fait de l'inégalité des salaires entre homme et femme, il sera plus intéressant de le mettre sur l'homme." Il s'agit là d'une référence au surcroît de pension de 5% prévu par le gouvernement par enfant dès le premier enfant et de 10% à partir du troisième enfant. Surcroît qu'il serait possible, si la réforme reste en l'état, de verser aussi bien à la mère qu'au père.