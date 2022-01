Allongement de l'IVG : "Nous sommes sortis de l'esprit de la loi Veil", estime Gérard Larcher

"Nous sommes déjà passés de 10 à 12 semaines. Nous avons raccourci le délai de réflexion proposé à la femme. L'IVG, c'est toujours un moment difficile", a ajouté l'ancien président de la Fédération hospitalière de France (FHF). "Je suis sensible au fait que nous n'appliquons pas l'accueil et l'accompagnement nécessaires à ces femmes qui souhaitent à un moment pratiquer l'interruption. Augmenter le droit des femmes, c'est mieux les accueillir dans les hôpitaux, mieux les accompagner."

Il s'est défendu de faire "des incantations". "Donner un délai qui va au-delà de 10 semaines pour recevoir une femme et pratiquer l'IVG, ce n'est pas satisfaisant. Je rappelle qu'il y a, me semble-t-il, à revoir la manière dont on accueille ces jeunes femmes, comment on les accompagne. Ce n'est pas un acte banal, c'est un acte qui les touche personnellement", insiste le soutien de Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle. "C'est une forme de respect de la femme."