VIDÉO - Jean-Michel Blanquer sur LCI : "Aucun professeur ne doit se sentir seul"

"On ne doit pas être aveugles parce qu’il ne s’agit pas seulement de prendre conscience qu’il y a des assassins, mais aussi des gens qui créent des conditions intellectuelles, morales, pour que cet assassinat soit possible. On doit être sans concession avec cet islamisme politique, ce fanatisme qui essaye de pousser ces pions dans nos démocraties", a-t-il ajouté.

Interrogé sur la nécessité ou non de rendre ces cours obligatoires, le ministre a estimé que cela devait être laissé à l'appréciation des professeurs. "La liberté d’expression doit être défendue. (…) Le sujet des caricatures doit être banalisé. On ne doit pas s’obnubiler avec ça, on ne doit pas non plus arrêter", a-t-il déclaré. "Il y aura des consignes claires sur ces sujets, le but est qu’aucun enseignant ne se sente seul. En même temps chaque enseignant doit pouvoir composer son cours comme il le souhaite."

"Ce n’est pas dans le programme de montrer des caricatures. En revanche on ne doit pas créer une situation qui ferait qu’il y aurait une inhibition des professeurs. On doit montrer les caricatures, au-delà des caricatures de Mahomet ou qui que ce soit", le "genre de la caricature (...) doit être étudié", a indiqué Jean-Michel Blanquer, ajoutant que s'il le fallait il écrirait "les textes nécessaires pour cadrer l'exercice".