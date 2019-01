Hamon dénonce le "petit jeu politique" de Mélenchon : "Il parle mais c'est Marine Le Pen qui récolte"

La gauche est plus fracturée que jamais. Si Benoît Hamon s'en inquiète et espère qu'il y aura "le moins possible" de listes de ce côté-ci de l'échiquier aux élections européennes (on en compte potentiellement 7). Mais il ne semble pas prêt à faire la paix avec Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de Génération.s ne comprend pas notamment la "fascination" exprimée par le chef de file de la France Insoumise pour Eric Drouet, l'une des figures des Gilets jaunes, interpellé dans la soirée du mercredi 2 janvier.





L'ancien candidat socialiste à la présidentielle avait déjà critiqué le député de Marseille après cette démarche, rapportant à tort qu'Eric Drouet avait voté à deux reprises pour Marine Le Pen à la présidentielle. Une information démentie par la suite par le principal intéressé. Pas de quoi démonter Benoît Hamon : "Il confirme bien ses propos qui sont les siens sur les migrants, sur le pacte de Marrakech et qui n'en font clairement pas un homme de gauche et pas quelqu'un qui me parait aujourd'hui un objet de fascination [...]. Je le dis à Jean-Luc Mélenchon : moi, il me revient de remettre des repères dans une période confuse."





Et d'ajouter : "On peut juger le mouvement des Gilets jaunes légitime parce qu'il demande de l'égalité, du pouvoir d'achat, de la justice et du respect mais pour autant, je ne considère pas aujourd'hui que tel ou tel leader soit fascinant."





S'il souhaite clarifier les positions idéologiques de chacun, c'est qu'il estime que grand gagnant de cette "confusion politique" n'est pas la gauche mais l'extrême droite. "Ce qui m'inquiète c'est que Mélenchon parle mais c'est Marine Le Pen qui récolte, moi je n'ai pas tellement envie de participer à cela."