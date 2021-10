Hollande étrille la gauche : "Elle s'est autodétruite", affirme Manuel Valls

"Avec l'expérience et le recul qui est le mien, je suis inquiet et angoissé, non pas uniquement sur le débat droite gauche, mais sur l'état de notre démocratie. Avec une gauche qui fait moins de 30%, qui est profondément divisée, une droite qui n'a pas choisi son candidat et avec Zemmour qui est en train de l'espace national populiste qui est celui de Marine Le Pen, on voit bien que le débat est périlleux", affirme Manuel Valls. Et d'ajouter : "Notre système politique est totalement déstabilisé et laisse la porte ouverte à toutes les aventures possibles".

Selon lui, le succès que rencontre Éric Zemmour actuellement "est un miroir de nos insuffisances". "Mais son récit est dangereux pour notre pays", avertit-il. "Il ne faut pas qu'il gagne la bataille des idées." Pour redresser la France, Manuel Valls pense qu'il faudra "une alliance, une coalition, une union sacrée de toutes les forces politiques", dont une "gauche réformiste". L'ancien Premier ministre dit ainsi regarder "avec sympathie ce que tente de faire Anne Hidalgo", regrettant l'"Hidalgo bashing".