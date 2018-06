VIDEO - Virginie Calmels dénonce "la ligne identitaire et populiste" des Républicains impulsée par Laurent Wauquiez

Virginie Calmels assure que derrière son éviction, il n'y a pas un "problème disciplinaire" mais bien, selon elle, un "problème de ligne politique et et de vision sur l’engagement même que Laurent Wauquiez avait pris devant moi : il est venu me chercher pour faire un tandem, il a dit qu'il voulait rassembler et renouveler et que je cochais ces deux cases. Mais, depuis, il a rompu le pacte de confiance entre nous en travaillant seul, sans aucun débat préalable à toutes ses prises de position successives".