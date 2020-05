Intronisation des maires élus au premier tour

Le second tour des municipales est prévu le 28 juin prochain. C'est une étape cruciale dans la reprise de la vie démocratique. Mais les 30 000 conseils municipaux élus dès le premier tour ont pu désigner leurs maires depuis ce samedi matin. Ces derniers commencent ainsi à entrer en fonction et former de nouvelles équipes, pressées de se mettre au travail.



