Invalides, Saint-Sulpice, deuil national... Le programme des hommages rendus à Jacques Chirac

DEUIL – Minutes de silence, cérémonie aux Invalides, journée de deuil national… Les hommages se multiplient pour saluer une dernière fois la mémoire de Jacques Chirac.

Depuis jeudi et l’annonce de la mort de Jacques Chirac à l’âge de 86 ans, c’est toute la France qui est plongée dans un grand bain de nostalgie. Celle-ci trouvera son prolongement dans les prochains jours, avec les nombreux hommages prévus pour saluer la mémoire de l’ancien chef de l’État.

Le Musée du quai Branly-Jacques Chirac, à Paris, nommé ainsi parce que l’ex-Président se trouve à l’origine directe de sa création, sera quant à lui complètement gratuit à partir de ce week-end, et ce jusqu’au 11 octobre. L’occasion d’y découvrir une exposition temporaire retraçant "ce qu’on a fait pendant vingt ans grâce à lui en termes d’enrichissement des collections", indique à Europe 1 Stéphane Martin, directeur du musée.

Enfin, il est à noter que dès samedi, une minute de recueillement doit être observée avant tous les matchs de football se disputant ce week-end, professionnels comme amateurs, à l’initiative de la Fédération française de football (FFF), qui souligne que "cet hommage réunira l'ensemble du football français et ses acteurs".

En Corrèze, fief historique des Chirac, des registres ont été mis à la disposition des visiteurs du musée du président Jacques Chirac à Sarran, qui élargira ses horaires d’ouverture jusqu’à 19h sans pause entre 12h et 14h comme cela est habituellement le cas. En outre, un registre de condoléances a été ouvert à l'hôtel Marbot, siège du conseil départemental, à Tulle.

Dans l’après-midi, plus précisément à partir de 14h, un hommage populaire a été rendu au Président défunt sur la place des Invalides, à Paris, où sa dépouille reposait. Ceux qui souhaitaient lui rendre hommage ont pu venir se recueillir auprès de lui, avait précisé la famille, qui en avait fait la demande et était présente. Un hommage lié à "la relation forte que Jacques Chirac entretenait avec les Français". Le cercueil était installé à l’entrée de la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides et des registres de condoléances seront placés à la disposition du public. La cour des Invalides demeurera ouverte au public jusqu'à lundi matin, si l'affluence reste à ce niveau.