Investissement : le paradoxe France, déprimée mais attractive

87% des chefs d'entreprise internationaux jugent la France attractive, soit 13 points de plus qu'en 2016. La France est le deuxième pays le plus attractif de l'Union européenne, juste après l'Allemagne et devant le Royaume-Uni. Mais nous sommes la première destination des investissements industriels et dans la recherche et développement, avec respectivement 339 et 144 projets en 2019. De gros contrats d'un montant de 8 milliards d'euros ont par ailleurs été annoncés ce lundi à Versailles dans le cadre du 3ème sommet Choose France.



