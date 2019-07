VIDÉO - Invité d'un dîner de François de Rugy, Jean-Michel Aphatie regrette : "Même avec des chips, je n'aurais pas dû y être"

Dans la liste des invités de François de Rugy à ses dîners fastueux, hôtel de Lassay, est apparu le nom de Jean-Michel Aphatie, journaliste et éditorialiste politique pour LCI. Invité à s'exprimer sur le plateau de LCI à propos des révélations de Mediapart qui ont secoué l'exécutif en début de journée, il a expliqué, comme dans l'enquête du site, la raison de sa présence : "J'ai été associé à ce dîner, qui a l'air d'être le premier, je ne me souviens plus la date, par un filtre amical et pas professionnel. Ma femme connait l'épouse de François de Rugy et c'est par elle qu'est venue l'invitation."