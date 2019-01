VIDEO - IVG, homosexuels, Manif pour tous... ces phrases qui fâchent les détracteurs de François-Xavier Bellamy

A l'époque, le jeune enseignant s'implique dans la Manif pour tous, ce mouvement qui s'oppose à l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Celui qui est un porte-parole commence à se faire un nom et le Parisien lui consacre un article. L'occasion pour lui d'évoquer la question de la PMA : "Ce projet (ndlr : la loi Taubira) implique forcément que l'on aborde les questions de procréation médicalement assistée et de gestation pour autrui. C'est lié et les remettre à plus tard est mentir aux Français. On sait très bien qu'il n'y a déjà pas assez d'enfants à adopter, alors…"





Des années plus tard, en 2017, l'auteur réitère son opinion dans une tribune du Figaro. L'ouverture de la PMA pour toutes les femmes par le gouvernement ? "Nous sommes sur le point de changer de monde", assure-t-il. Et d'appuyer : "Qu'il serait fou d'imaginer que nous serons plus heureux en poursuivant, comme un mirage destructeur, la surenchère infinie de nos désirs, qu'aucune transgression nouvelle ne suffira à satisfaire."