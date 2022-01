"J'ai envie de les emmerder" : les dessous d’une phrase choc

À la sortie du Conseil des ministres de ce matin, les journalistes ont tenté d'apercevoir en vain le chef de l’État. Aucune image de ce dernier alors qu'on ne parle que de lui et de ses propos. Dans son entourage, on le reconnaît. Et le "côté clivant" est même complètement assumé. Pourtant, le 15 décembre sur TF1, en forme de mea-culpa, Emmanuel Macron déclarait : "dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus."