VIDÉO - "Je joue avec l'OM, tu vas voir ce que je te mets contre Liverpool" : Macron défié par un enfant à Fifa

Après un bain de foule bouillant de plus d’une heure trente avec les ex-salariés ulcérés de Whirlpool, Emmanuel Macron, en visite vendredi 22 novembre dans son fief amiénois, a eu droit à son petit vent de fraîcheur non loin de l’ancienne usine, quelques minutes plus tard, dans un quartier populaire du nord de la ville. "Hey, venez faire un Fifa chez moi !", lui a alors lancé un enfant venu à sa rencontre.

Une invitation à une partie de jeu vidéo, Fifa, édité par Electronic Arts, étant, de loin la simulation de football la plus vendue de la planète. "Je voudrais bien faire un Fifa avec toi, à mon avis je te bats en plus", a répondu, goguenard, le chef de l’État. Ce à quoi le jeune homme a répliqué du tac-au-tac, déclenchant l’hilarité générale : "Non vous ne me battez pas monsieur, je ne crois pas, je suis trop fort, je vous mets 20-0 !"