VIDÉO - "Je trouve ça suspect" : Jean-Luc Mélenchon perplexe face à la panne des numéros d'urgence

Dans cette pastille, Jean-Luc Mélenchon semble suggérer que cette panne, à l'origine d'au moins cinq décès, pourrait avoir été orchestrée pour amener à la privatisation totale du groupe. En 2019, le PDG du groupe de télécom, Stéphane Richard, avait affirmé dans Le Monde qu'une éventuelle privatisation ne poserait "aucun souci". "L'entreprise est prête grâce à un bilan solide et de bonnes perspectives, jugées telles par le marché", expliquait-il. Depuis lors cependant, la question d'une privatisation n'a plus été évoquée par l'entreprise, dont 23% du capital est détenu par l'État.

"Ça tombe aussi au moment où la discussion sur la privatisation d'EDF est repartie à l'initiative du gouvernement et de l'Union européenne qui impose le démantèlement des grands services publics en instaurant une concurrence", renchérit Jean-Luc Mélenchon. Selon lui, l'Union européenne "dit : 'Vous faîtes ce que vous voulez, vous avez le droit d'avoir une grande entreprise publique mais il doit y avoir de la concurrence privée. Pourquoi faire, je vous prie ? Le téléphone, ça fait 115 ans que c'est une propriété collective des Français. Qu'est-ce qui fait que c'est si urgent ? Qu'est- ce qui ne marche pas qui justifie qu'on privatise ? Et ben maintenant vous avez un exemple de ce qui ne marche pas. Voilà comment ils travaillent, eux, ils sabotent, ils font les choses, ils les mettent en épingle et ils montrent pourquoi il faut du privé".

Selon le député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, l'État souhaiterait se désengager d'Orange "après avoir tiré de l'argent". "Pour tirer du jus, c'est-à-dire de l'argent pour les dividendes et les profits, soit vous avez des instruments techniques qui sont infiniment meilleurs, soit vous contractez le personnel. Là, ils ont contracté le personnel, chez Orange, avec 5000 à 1000 personnes de moins. Ça ira de plus en plus mal et à la fin on vous dira : 'On arrête parce qu'on s'en fout, on n'en a plus besoin'", affirme-t-il.