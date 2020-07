Jean Castex impose son style

On apprend à connaître Jean Castex. Selon Olivier Mazerolle, il est bien différent d'Édouard Philippe qui s'est démarqué par sa stature et son caractère impassible. Jean Castex, lui, s'impose par sa gestuelle et son vocabulaire. Il est également direct et place la barre très haute. Il veut un gouvernement à la fois opérationnel et efficace. D'ailleurs, avec le Ségur de la santé, le Premier ministre a dévoilé son talent de négociateur.



Ce samedi 11 juillet 2020, Olivier Mazerolle, dans la chronique "L'opinion de Mazerolle", nous parle du style de Jean Castex, le nouveau Premier ministre. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 11/07/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.