Jean Castex sur la chaîne Twitch dimanche soir

Dimanche soir, Jean Castex était l'invité de Samuel Étienne sur la chaîne Twitch. Le Premier ministre a voulu s'adresser aux 15-35 ans, car beaucoup d'entre eux ne lisent pas les journaux et ne regardent pas la télé. Son entourage a contacté cette plateforme il y a un mois. L'objectif est de toucher un public plus jeune et élargir l'audience. Et d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de politique, notamment Marine Le Pen qui souhaiterait rencontrer et déjeuner avec Cyril Hanouna. Son but est peut-être de s'inviter dans l'émission de cet animateur. Autre sujet : La bataille des régionale bien lancée.