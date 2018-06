VIDÉO - Jean Lassalle pique une grosse colère contre son faible temps de parole à l'Assemblée

Jean Lassalle s'est fâché tout rouge, mercredi soir à l'Assemblée nationale. Le député des Pyrénées-Atlantiques a accusé l'Assemblée de censure lors des débats sur la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU), qui impose à certaines communes d'avoir au moins 20 % de logements sociaux d’ici à 2025.





Alors que Jean Lassalle souhaitait prendre la parole, il a été interrompu car il ne disposait plus de de temps de parole. Le député est en effet chez les non-inscrits, dont le temps de parole est limité par rapport à ceux des groupes parlementaires. Et ça ne lui a pas plu. Le député s'est alors mis à crier et à battre des bras, alors que la présidente de séance, Carole Bureau-Bonnard, lui rappelait le règlement : "Vous faites partie des non-inscrits, il n’y a plus de temps de parole", a-t-elle dit, en vain.