VIDÉO - Jean-Luc Mélenchon dézingue le mariage princier : "Ce spectacle est un dressage"

Samedi 19 mai, près de huit millions de Français ont regardé à la télévision le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Interrogé ce dimanche sur cet événement très médiatisé par les journalistes LCI, RTL et le Figaro du "Grand Jury", Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas ému de cet intérêt massif. Il a estimé qu'il y a "plein de choses qui sont populaires et qui sont ridicules. De même qu'il y a des choses qui sont élitistes et qui sont ridicules". Le patron des Insoumis s'est donc dit "goguenard [...] devant la débilité" du régime monarchique britannique , qui n'est pas sa "cup of tea".





Le député des Bouches-du-Rhône a par ailleurs estimé que ce mariage, devenu un événement planétaire et populaire, revenait à "un exercice de dressage". "Il est fait pour habituer les esprits à l'idée qu'il est normal que certains dominent sans qu'on sache pourquoi, juste pour s'être donné le mal de naître dans le bon berceau avec une cuillère d'argent dans la bouche", a-t-il plaidé. D'après lui, les Britanniques "pourraient parfaitement se passer des rois qui leur coûtent cher et pour rien".