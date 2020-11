Jean-Luc Mélenchon : "Je suis prêt et je propose ma candidature" à la présidentielle de 2022

Alors que la tension augmente dans les hôpitaux, le nouveau confinement est mal accepté par les Français. La fronde des commerçants illustre cette situation. Pour Jean-Luc Mélenchon, le gouvernement n'a "tiré aucune leçon du précédent confinement". "La deuxième vague est sévère. Il faut le dire aux gens : l'épidémie, c'est grave. Donc, respectez les gestes barrières. (...) L'incohérence des ordres et des contre-ordres a abouti à ce que les gens ont l'impression que l'on respecte ou non les consignes, ce n'est pas très grave", a poursuivi le président de La France Insoumise.



Lors de son passage sur le plateau du 20H de TF1 ce dimanche soir, Jean-Luc Mélenchon a également confirmé les rumeurs qui circulent sur sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. "Quand tout va mal et que cela semble être nuit noir pour des gens qui ne trouvent pas leur compte dans la brutalité de cette société, il faut allumer une lumière au bout du tunnel, on peut faire autrement. Mon intention est d'aider à déconfiner les esprits. (...) Oui, je suis prêt et je propose ma candidature, mais je demande une investiture populaire. Par conséquent, je serais candidat définitivement si, et seulement si, j'ai récupéré 150.000 signatures de parrainage. À ce moment-là, je me sentirais investi par le peuple", a-t-il déclaré.