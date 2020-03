Jean-Luc Mélenchon : "La démocratie ne doit pas être mise au placard"

Si le gouvernement doit décider d'annuler le deuxième tour des élections municipales, le chef de file de La France insoumise estime qu'"il doit prendre ses dispositions le plus tôt possible pour que tout le pays puisse s'organiser en connaissance de cause". Par la suite, Jean-Luc Mélenchon a précisé que "la démocratie ne doit pas être mise au placard". De ce fait, il a demandé que "l'Assemblée nationale puisse continuer son travail, dans des conditions de protection sanitaire et de responsabilité".



