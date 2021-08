Jean-Luc Mélenchon : "Plus il y a de votes, plus je monte"

Cela fait plus de six mois que Jean-Luc Mélenchon, candidat La France insoumise à l'élection présidentielle, a lancé sa campagne. "J'ai démarré tôt parce que je savais que ce serait compliqué, j'avais beaucoup de consultations à faire", a-t-il expliqué. "D'ailleurs, ça me fait un peu sourire de voir que mes concurrents disent qu'ils font un programme un jour. Il faudrait qu'ils se dépêchent un peu, c'est dans huit mois", a-t-il rajouté.

Contrairement à 2017, où il a frôlé de peu le second tour, il aura en avril 2022 plus de candidats de gauche face à lui. Chose qui ne semble pas effrayer le candidat : "Je ne suis pas inquiet ! Je pense que je serais beaucoup plus inquiet si on m'avait contraint à je ne sais quelle alliance circonstance, où j'aurais été obligé de remballer la moitié des choses auxquelles je crois", a-t-il déclaré. Il fait notamment confiance au bon sens des Français. Mais comment Jean-Luc Mélenchon, qui croit en l'union populaire, compte-t-il combattre le fléau de l'abstention ?