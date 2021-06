VIDÉO - "C'est un montage contre moi" : Mélenchon réplique aux accusations de complotisme

"La semaine dernière on a eu une belle émission avec quatre de vos collègues. Personne n'y a vu quoi que ce soit à redire. Mais deux militants politiques du Printemps républicain ont monté une polémique en me traitant de complotiste, ce que je ne suis pas", a estimé Jean-Luc Mélenchon. Et de s'expliquer : "Avant d'être complotiste, on m'a dit que j'étais islamogauchiste. Et encore avant, que j'étais anti-flic. On me prend un mot qu'on monte en épingle pour faire une polémique sans fondement."