Mélenchon sur Notre-Dame-des-Landes : "On a une dette à l'égard des zadistes"

Jean-Luc Mélenchon remercie les "zadistes" de Notre-Dame-des-Landes. Jeudi, sur LCI, le patron de La France insoumise a pris la défense des occupants de la "zone à défendre" qui ont combattu le projet d'aéroport, dont le gouvernement a annoncé l'abandon mercredi.





Interviewé depuis son fief électoral de Marseille, le député des Bouches-du-Rhône était notamment interrogé sur la perspective de l'évacuation de ces personnes, que le gouvernement souhaite effective d'ici au printemps 2018, au terme de la trêve hivernale. Pour Jean-Luc Mélenchon, il est hors de question de soutenir l'expulsion de ces activistes, y compris au nom de "l'ordre républicain".





"L'ordre républicain est violé tous les jours par les tricheurs du fisc, ça n'a pas l'air de les gêner", a estimé le leader LFI à l'adresse du gouvernement. Avant de questionner : "A qui doit-on la bonne décision ? A ceux qui ont empêché la mauvaise décision. On a une dette à l'égard des zadistes". "On a un devoir de reconnaissance à leur égard, mais aussi aux élus et aux associations qui se sont impliquées", a(-t-il ajouté.