Jean-Michel Blanquer : "1,4 million d’enfants ont repris l’école en cette fin de semaine et les objectifs qu'on s'était fixés sont remplis"

Jean-Michel Blanquer a affirmé sur notre antenne que "jamais dans l'histoire de l'Éducation nationale nous n'avons été face à un tel défi." Mais que "les objectifs qu'on s'était fixés sont remplis", avec 1,4 million d'enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école pour cette "semaine d'amorce". Concernant la protection des élèves et du personnel, le ministre de l'Éducation nationale rassure, "nous sommes prudents et respectons très strictement les règles sanitaires, même lorsqu'il ne s'agit que de symptômes". Il a aussi confirmé que les collèges des départements verts vont rouvrir la semaine prochaine pour les classes de 6e et 5e.



