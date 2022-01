Blanquer à Ibiza : "La goutte d’eau qui fait déborder le vase" pour des syndicats enseignants

Cet "écart" a suscité une immense levée de bouclier dans l'opposition politique. De l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les écologistes ou les Républicains : tous ont attaqué le patron de l'Éducation nationale . Mais la pilule est également mal passée auprès des syndicats d'enseignants. "C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase", fustige Elisabeth Kutas, contactée par LCI. "C'est une marque de mépris supplémentaire", estime la secrétaire départementale du SNUipp-FSU. "Un ministre peut prendre des vacances, mais il y a une telle discordance entre la réalité du terrain à la veille de la rentrée et la réalité de monsieur le ministre, ce n'est pas possible. La réalité à Ibiza n'est pas la même que dans les écoles parisiennes", dit-elle. "Le préalable à tout dialogue constructif, c’est désormais la démission de Jean-Michel Blanquer", ajoute-t-elle.

Même son de cloche du côté de sa collègue, Sophie Vénétitay. C'est "le symbole d'une grande désinvolture et d'une grande légèreté", souligne la secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du second degré (collèges, lycées).

Pour Stéphane Crochet, secrétaire général du SE-Unsa, "cette révélation est l'illustration de la distance et du décalage du ministre avec la réalité sanitaire". Du côté de SUD éducation, Maud Valegeas explique que "c’est l’action du ministre depuis 5 ans qui est une erreur lorsque l’on voit la situation du service public de l’éducation". Et en l'occurrence, Jean-Michel Blanquer "a envoyé un message de mépris à l’ensemble de la communauté éducative", critique la co-secrétaire fédérale du syndicat. "Quand on apprend que le ministre était à Ibiza la veille de la rentrée alors que sa place aurait été sur le terrain, aux côtés des personnels, il y a beaucoup de colère", assure-t-elle, évoquant également un "protocole sanitaire inapplicable et qui ne protège pas suffisamment".