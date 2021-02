Jordan Bardella : "L'Union européenne a raté les commandes de vaccins"

D'après Jordan Bardella, député européen, l'Hexagone a pris beaucoup de retard dans sa stratégie vaccinale parce que l'Union européenne a été défaillante dans son processus de commandes. Certains États, comme la Hongrie, qui ont négocié directement avec un certain nombre de laboratoires, ont pu pallier ces carences. L'Union européenne a raté les masques, mais aussi les vaccins. "Mais je me réjouis qu'aujourd'hui, on puisse passer à la vitesse supérieure", affirme le député.

D'une manière générale, on paie un peu les sous-investissements depuis de longues années dans la recherche publique. En effet, les PDG des laboratoires Moderna et AstraZeneca sont des Français. Ce qui veut dire que le pays a tous les talents et les génies industriels en lui. Il faut juste un peu de volonté politique et industrielle. La souveraineté nationale doit également être mieux défendue.