VIDÉO - Le chômeur à qui Macron avait dit de "traverser la rue" a retrouvé un emploi, précaire et éloigné de sa formation

UN AN APRÈS - Le 15 septembre 2018, Emmanuel Macron conseillait à un jeune chômeur de "traverser la rue" pour "trouver du boulot". Le 15 septembre 2019, Quotidien avait diffusé un reportage où ce dernier racontait quels effets avaient eu les suggestions présidentielles.

Une phrase qui avait valu au président de nombreuses critiques en désinvolture, que ce soit pour l'apparente facilité qu'il y aurait à trouver un travail, ou pour le peu de cas qu'il avait fait en proposant à un horticulteur de travailler... dans la restauration. Elle avait surtout valu au jeune homme un bouleversement de sa vie. Devant la caméra de Quotidien, Jonathan et son frère Allan racontent ainsi comment "toutes les chaînes, les journalistes [les] avaient harcelés. Une chaîne en Angleterre a fait venir des interprètes, mon portable a grillé, la batterie a explosé" à force de recevoir des appels.

Un harcèlement qui ne se limite pas aux sollicitations médiatiques. Le jeune homme, rencontré dans le Loiret, raconte aussi les critiques et insultes subies : "On m'a demandé pourquoi j'ai été dire ça, on m'a reproché de parler pour moi et pas pour les autres, alors que je parlais pour tout le monde. On m'a traité de fayot, d'enfoiré. Combien de fois on m'a dit : 'Je vais te défoncer' ?"