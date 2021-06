Justice, les Etats généraux attendus

A quelques mois de la présidentielle, Emmanuel Macron a décidé de s'attaquer à un problème de fond. Dès la rentrée, il lancera des Etats généraux de la juste auxquelles participeront toute la chaîne judiciaire, du civil au pénal, et les forces de l'ordre. Une initiative que l'opposition associe à une manœuvre électorale. Toutefois, s'il ne s'en préoccupait pas, on pourrait reprocher au Président d'ignorer le fossé qui se creuse entre une partie importante de l'opinion et la Justice. La rencontre musclé entre Éric Dupond-Moretti et les policiers a notamment déclenché cette décision. Quel est le but de ces Etats généraux ? Sont-ils urgents ? Quels sujets seront traités durant cette grand-messe ?