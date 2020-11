L'article 24 est-il un piège politique et législatif pour le gouvernement ?

Pour l'instant, le texte doit être débattu au Sénat en janvier. Mais Matignon n'exclut pas un report, au plus tard en juin 2021. Une façon de temporiser, alors que le retrait de l'article 24 n'est pas d'actualité. Pour Philippe Bas, sénateur (LR) de la Manche, "le gouvernement n'a pas le droit de supprimer comme ça un article d'un texte voté par l'Assemblée nationale. Sinon, il n'y a plus besoin de parlement". Et d'ajouter que "le gouvernement ne décide pas d'un trait de plume ce qui est maintenu dans un texte qui a été voté par l'Assemblée nationale et ce qu'il en retire

La réécriture de l'article 24 serait nécessaire pour se sortir du piège législatif, alors qu'au sein même de la majorité, l'article est jugé mal écrit et bien trop vague. "Ce sont les technocrates qui font la loi à la place des députés. Et quand en plus ils la font mal, les députés se sentent non seulement dépossédés, mais de surcroît humiliés", dit Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale et député de Savoie. Un désaveu pour le gouvernement, dont la majorité est déjà fragilisée.