L'édito Aphatie : "C'est une bêtise de dire que si c'est Marine Le Pen qui est en face de lui, Emmanuel Macron est réélu"

Lors de sa prise de parole, hier, à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen avait évoqué dans sa question la fracturation sociale dans laquelle le gouvernement s'engage à travers les politiques qu'il mène. La réponse d'Edouard Philippe a créé l'amusement dans l'Hémicycle et a relancé l'idée d'un prochain débat présidentiel entre la présidente du Rassemblement national et Emmanuel Macron. Pour Jean Michel-Aphatie, ce qui organise le débat entre les deux personnages, "c'est la médiocrité de la droite, la disparition des socialistes et aussi Jean-Luc Mélenchon qui est en train d'enterrer vivante la France Insoumise".





Ce mercredi 6 novembre 2019, Jean-Michel Aphatie, dans sa chronique "L'édito Aphatie", parle de l'échange entre Edouard Philippe et Marine Le Pen hier à l'Assemblée nationale. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 06/11/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.