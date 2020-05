L'édito Aphatie : "c'est une décision qui va être extrêmement contestée"

La date du second tour des municipales sera connue ce vendredi. Mais déjà, Jean-Michel Aphatie précise que "c'est une décision qui va être extrêmement contestée". En effet, la date du 28 juin ne semble pas faire l'unanimité tant du côté des opposants qu'au sein même de LaREM. "On n'a pas du tout la tête aux élections", affirme notre éditorialiste. De plus, le taux d'abstention a déjà battu un record au premier tour. Pourtant, voter en janvier 2021 n'est pas non plus envisageable. Selon Jean-Michel Aphatie, ce sera un peu trop loin car les municipalités ont gelé les marchés publics et les communes ont leur rôle à jouer dans le redémarrage de l'économie.



