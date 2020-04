L'édito Aphatie : "Confiner c'était facile, déconfiner c'est difficile "

"Le 11 mai prochain sera le début d'une nouvelle étape" a annoncé le chef de l'Etat lundi dernier en parlant du jour du déconfinement. Cependant, du côté des ministres, rien n'est encore certain. En effet, entre ce que le président a annoncé et ce que ces derniers affirment, on a pu remarquer quelques nuances. Le ministre de l'Intérieur, lui, a par exemple précisé que ce n'était pas une certitude mais un objectif. Concernant la réouverture progressive des écoles le 11 mai, Jean-Michel Blanquer a affirmé que ce n'était peut-être pas obligatoire. Selon Jean-Michel Aphatie, "aucun catéchisme politique ne permet de résoudre la situation". Il faut attendre car "confiner c'était facile, mais déconfiner c'est difficile", rajoute-t-il.





