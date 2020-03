L'édito Aphatie : "Dans la lettre, la Constitution pare à tout et dans la pratique, les hommes s'adaptent aux circonstances"

Interrogé sur la continuité de l'exercice du pouvoir, Édouard Philippe a annoncé que la marche de l'État est garantie et assurée. Alors que Franck Riester est confiné chez lui, il maintient l'orientation de son ministère et l'administration continue de fonctionner. Du côté de l'exécutif, ce serait plus compliqué si le Premier ministre ou le président de la République était empêché physiquement à cause du coronavirus. Que prévoit la Constitution dans ce cas ? Qu'en est-il de l'ordre protocolaire à respecter ?



