L'édito Aphatie : "Emmanuel Macron aura des comptes à rendre"

Emmanuel Macron est en visite à Amiens, sa ville natale, pendant deux jours. Le terrain est miné, mais il n'a pas choisi la destination par hasard. Selon notre éditorialiste, il ne va pas non plus vers la facilité, car le programme s'annonce déjà lourd. En effet, dès ce jeudi après-midi, des mouvements sociaux se préparent dans la ville notamment ceux des étudiants et des anciens salariés de Whirlpool. Mais c'est un risque à prendre, car il faut savoir se confronter à la colère et à la méfiance des gens. Quoi qu'il en soit, le dialogue sera tendu.



