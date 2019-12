L'édito Aphatie : "Emmanuel Macron est entouré mais il est tout seul"

Pour ce mois de décembre 2019, Emmanuel Macron a énormément de dossiers à gérer. Parmi ces derniers figure le sommet de l'OTAN qui aura lieu à Londres les 3 et 4 décembre. Rappelons que la Turquie a gagné sa place dans cette organisation grâce à la plaidoirie des Etats-Unis. Pourtant, celle-ci se rapproche de plus en plus de la Russie, le principal adversaire de l'OTAN. Une situation qui a amené le chef d'Etat français a déclaré en novembre dernier que "l'OTAN est en état de mort cérébral". Une déclaration à laquelle le président turc Recep Tayyip Erdogan a "promis" de réagir lors de ce sommet. Quid des autres dossiers qui attendent Emmanuel Macron ?



