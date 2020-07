L'édito Aphatie : "Emmanuel Macron et Jean Castex n'ont pas pensé à grand-chose dans cette histoire"

Les féministes sont sidérées par la composition du nouveau gouvernement notamment par la nomination de Gérald Darmanin et d'Eric Dupond-Moretti. L'un est notamment visé par une enquête pour viol et l'autre est connu pour ses propos machistes. Une situation qui a poussé les militantes pour l'égalité entre les femmes et les hommes mais aussi celles qui luttent contre les violences faites aux femmes à manifester une vraie colère mardi. Selon Jean-Michel Aphatie, "Emmanuel Macron et Jean Castex n'ont pas pensé à grand-chose dans cette histoire".





