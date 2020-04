L'édito Aphatie : "Il est très difficile de faire reprendre la vie économique et sociale sans favoriser la circulation du virus"

Le chef de l'Etat avait annoncé que le 11 mai serait la date du déconfinement. Selon une citation d'un conseiller du gouvernement ce jeudi dans Le Figaro, "le 11 mai, c'est devenu la libération". En effet, on attend tous cette date, "mais je ne vois pas comment on va s'en sortir", affirme Jean-Michel Aphatie. "Le défi est immense et il ne faut pas faire de bêtise. On n'a pas droit à l'erreur dans cette histoire, il faut que ça marche", a-t-il poursuivi. L'opposition, quant à elle, dénonce la préparation du gouvernement. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi le 11 mai ?



