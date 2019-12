L'édito Aphatie : "Il ne peut pas se louper, parce que c'est son avenir politique qui est en jeu"

Le Premier ministre est extrêmement tendu. Mercredi, il va dévoiler les détails de la réforme des retraites devant le Conseil économique, social et environnemental. Édouard Philippe ne peut pas se louper car c'est son avenir politique qui est en jeu, estime Jean-Michel Aphatie. Il devra notamment "calmer l'inquiétude des Français et essayer de dissuader certains syndicats de demeurer dans le mouvement de grève et dissocier l'opinion public des syndicats qui continueront à faire grève", a-t-il rajouté. Le Premier ministre sera-t-il amené à faire des concessions ? Qu'attend-t-on de lui ?



Ce lundi 9 décembre 2019, Jean-Michel Aphatie, dans sa chronique "L'édito Aphatie", parle de la réforme des retraites et de ce qu'Édouard Philippe pourrait dire là-dessus mercredi. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 09/12/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.