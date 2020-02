L'édito Aphatie : "Il y a un gros ressentiment chez les députés de la majorité"

Rien ne va plus entre l'exécutif et la majorité ! Les députés n'apprécient pas le fait que l'exécutif leur ait tenu pour responsable du rejet de l'amendement sur le congé de deuil parental. Selon Jean-Michel Aphatie, cela provoque une fracture et des ressentiments. On a en effet reproché aux députés de la majorité de "n'avoir aucune sensibilité". Cette crise sera-t-elle durable ?



Ce mercredi 5 février 2020, Jean-Michel Aphatie, dans sa chronique "L'édito Aphatie", parle de la tension entre l'exécutif et la majorité.