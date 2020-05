L'édito Aphatie : "Il y a une vraie opposition entre le Premier ministre et le président de la République à propos du Puy du Fou"

"Il y a des faits et des histoires précises qui montrent qu'il y a une vraie tension entre Emmanuel Macron et Edouard Philippe", déclare Jean-Michel Aphatie. Alors que le Premier ministre a annoncé que les festivals et événements restent interdits jusqu'à la mi-juillet, Philippe de Villiers aurait obtenu la réouverture du Puy du Fou après avoir contacté le chef de l'Etat. Suite à cela, le Premier ministre a fait savoir au président qu'il ne supportait pas cette remise en cause permanente de la loi. Comment cette histoire va-t-elle se terminer ?