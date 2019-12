L'édito Aphatie : "Jean-Paul Delevoye qui s'en va, c'est un symbole"

Selon un communiqué, Emmanuel Macron a accepté avec regret la démission de Jean-Paul Delevoye. En pleine mobilisation contre le projet de réforme des retraites, ce départ tombe mal pour le gouvernement. Malgré cela, la réforme demeure et ne sera pas retirée. Jean-Michel Aphatie estime qu'il est inconcevable qu'un ministre déclare n'importe quoi et n'importe comment et que personne ne surveille. Selon lui, Edouard Philippe aurait dû prendre des décisions avant même que la polémique n'enfle. Quels seraient les impacts de cette démission ?



